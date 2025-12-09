Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил наличие каналов связи между СВР и Центральным разведывательным управлением США. По его словам, официальные представители ведомств поддерживают рабочий контакт для выполнения поставленных задач.

«Официальные представители наших служб в США выполняют свою задачу, и официальные представители Центрального разведывательного управления свои задачи выполняют, поэтому контакт есть», — сказал он журналистам.

Ранее в СВР объяснили, почему окружению Зеленского невыгоден мир на Украине. Как пояснили в ведомстве, ближний круг главаря киевского режима негативно воспринимает мирный план, предложенный администрацией США. Главная причина их возражений заключается в страхе потерять источники обогащения, основанные на конфликте.