Первый постер «Звёздных войн» продали на аукционе за рекордную сумму

Оригинальный постер к фильму «Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» (начало знаменитой киносаги) установил абсолютный рекорд. На аукционе Heritage Auctions в Далласе легендарная афиша 1977 года ушла с молотка за 3,875 млн долларов, что эквивалентно примерно 300 миллионам рублей. Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за киноплакат и вообще за предмет из франшизы, сообщает AP.

Уникальный плакат, созданный художником Томом Юнгом, первым показал миру Люка, Лею и Дарта Вейдера еще до премьеры фильма. «Для большинства американцев это был первый взгляд на далёкую-далёкую галактию», — пояснил эксперт аукциона Чарльз Эптинг. Раритет десятилетиями хранился в семье продюсера Гэри Курца, который повесил его у себя в кабинете, а затем передал дочери. Имя нового владельца, предложившего рекордную сумму, не раскрывается.

Предыдущий рекорд среди «звёздных» реликвий принадлежал световому мечу Дарта Вейдера, проданному в сентябре за $3,654 млн. Исторический артефакт, использовавшийся во время съёмок «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983), продали на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе.