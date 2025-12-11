Мужчина в рясе и с крестом ворвался на заседание Конгресса США и потребовал остановить депортации

В разгар слушаний по глобальным угрозам в Конгрессе США случился скандал. Неизвестный, одетый в рясу священника, прервал выступление главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. Он выкрикивал лозунги против иммиграционной службы (ICE) и политики депортаций.

«Прекратите рейды ICE... Прекратите депортации. Силой Христа призываю вас!» — кричал мужчина, держа в руках крест и свиток, пока охрана не вывела его из зала. Сразу после этого протест поддержал ещё один человек, но его тоже удалили.

Ноэм отреагировала на инцидент с иронией. Она заметила, что её маленькая внучка, присутствовавшая на заседании, точно не согласилась бы с нарушителем.

Власти США с начала года активизировали борьбу с нелегальной миграцией. С начала работы второй администрации Дональда Трампа было депортировано около 600 тысяч человек, а еще 1,9 миллиона покинули страну самостоятельно.

Ранее Трамп оскорбил сомалийских иммигрантов и конгрессвумен Ильхан Омар. Политик заявил, что Соединённые Штаты идут по ложному пути, продолжая впускать в страну «отбросы», к которым он причислил парламентария и её сторонников.