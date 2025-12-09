Нарколог оценил риск развития зависимости от конфет-бутылочек

Шоколадные конфеты с добавлением спиртного, которые в последнее время стали трендом среди школьников, не вызовут алкогольной зависимости. Об этом заявил психиатр и нарколог Василий Шуров.

В беседе с «Постньюс» специалист напомнил, что первый опыт употребления спиртного в России приходится на возраст 10-12 лет, и добывают его подростки обычно через старших друзей. Шуров считает, что куда более значительная опасность исходит от вейпов, которые наносят колоссальный вред здоровью.

«Вместо их полного запрета сейчас будут воевать с конфетами», — отметил медик.

Ранее Life.ru сообщал, что российские школьники массово скупают алкогольные конфеты в виде бутылочек и рюмок. Внутри каждой такой шоколадной формы находится примерно полрюмки крепкого напитка, а их употребление вызывает у подростков резкое ухудшение самочувствия.