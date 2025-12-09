На Солнце зафиксировали семь вспышек предпоследнего класса мощности

На Солнце зафиксирована серия из семи вспышек предпоследнего класса М. Данные о солнечной активности предоставил ТАСС Институт прикладной геофизики.

«9 декабря в 00:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W40) зарегистрирована вспышка M3.1 продолжительностью 12 минут», — отмечается в сообщении.

Часть вспышек произошла в крупнейшем за год комплексе солнечных пятен. Учёные напоминают, что выбросы плазмы, сопровождающие такие события, способны достигать Земли и провоцировать возмущения геомагнитного поля.

Ранее сообщалось, что утром 8 декабря на Солнце было зафиксировано пять вспышек, одна из которых достигла максимального класса X. Первая вспышка уровня M1.8 произошла в 09:54 по московскому времени в группе пятен 4299 (N24W08) и длилась 24 минуты. Вторая, интенсивностью M1.0, была зарегистрирована в 16:05 мск в группе 4294 (S15W44) и продолжалась 39 минут.