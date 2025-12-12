Погасил срок, но не долг: Сын депутата Госдумы так и не выплатил семье убитого компенсацию Оглавление Долг в полмиллиона. Почему его не закрыли? 42 удара ножом для партнёра Освободился — и снова нарушает закон А что же младший брат? Чем известна Останина Даниил Останин, сын депутата Госдумы Нины Останиной, который отсидел срок за убийство, до сих пор не расплатился с семьей потерпевших. Об этом говорят базы ФССП. Подробности — в статье Life.ru. 11 декабря, 21:45 Сын депутата Госдумы 15 лет не платит семье своей жертвы. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Rerk

Долг в полмиллиона. Почему его не закрыли?

Даниил, старший сын депутата Госдумы Нины Останиной, до сих пор не выплатил компенсацию морального вреда за совершённое им пятнадцать лет назад убийство. Судя по порталу судебных приставов, он остаётся должен родне убитого 368 тысяч рублей плюс исполнительский сбор 105 тысяч.

Суммарные долги сына Останиной — почти полмиллиона рублей, копейки, по меркам матери.

Пока неизвестно, почему он не погасил долг, тем более Нина Останина вполне может помочь сыну. По информации за 2025 год, оклад депутата Госдумы равняется 420 тысячам рублей в месяц до вычета НДФЛ. Дополнительно, как председатель думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, Нина Останина получает надбавку до 200 тысяч рублей. Есть ещё ежегодная премия за качественную законотворческую работу — до 2,5 млн рублей, ежемесячная компенсация аренды жилья для иногородних — до 150 тысяч рублей, а также бесплатные перелёты и поездки по России. В сумме Останина может получать свыше 700 тысяч рублей каждый месяц, а с учётом премии под миллион.

42 удара ножом для партнёра

В ноябре 2010 года Даниил Останин зарезал своего делового партнёра Михаила Мильштейна. Сыну депутата тогда было 28 лет, убитому — 33. Даниил давал Михаилу деньги на развитие бизнеса, а тот их тратил, если верить сибирской прессе, на наркотики. Это и стало причиной конфликта.

Во время совместного распития алкоголя Останин вспылил и нанёс оппоненту 42 удара ножом. Потом скрылся с места убийства и уехал из столицы. Однако спустя день его задержали в поезде Москва – Барнаул, в багаже он вёз перепачканные кровью футболку и брюки.

— Действительно, сын задержан, идёт следствие. Я уверена, что он не виноват, но разобраться во всём должны профессионалы, — заявила тогда Нина Останина.

Сын депутата Даниил Останин.

В 2012 году Даниила Останина осудили по статье «Убийство» на двенадцать с половиной лет тюрьмы. Он отбыл срок в исправительной колонии № 6 в подмосковной Коломне.

В апреле 2023 года Нина Останина дала большое интервью, где рассказала, что оба, и её сын, и убитый, на самом деле были жертвами её политических врагов.

— Сын ответил за свой поступок и отбыл наказание. Слава богу, он здоров, у него своя семья, работает. Парень оказался жертвой тех, кто это устроил. Это политический заказ. Пусть останется на совести людей, которые это организовали. Не хочу подвергать новой опасности сыновей, но от своих взглядов я не отступлюсь. Быть в настоящей оппозиции — дело нелёгкое. Заложником политика становится его семья, — заявила Останина.

Даниил Останин мог получить и больший срок. Как оказалось, он подозревался не только в убийстве, но и в «причинении имущественного ущерба путём обмана». Второе его уголовное дело связывали с кузбасским разрезом «Черемшанский». В начале нулевых контроль над ним получили близкие Нины Останиной. Её свёкр стал там гендиректором, а старший сын получил 25% акций. Местные журналисты тогда прямо писали о рейдерском захвате. В итоге предприятие разорилось, горняки недополучили зарплаты. По сведениям СМИ, Даниил Останин мог быть причастен к растрате шахтёрских денег. По другим данным, было и третье уголовное дело, где он проходил фигурантом, о незаконной продаже двух чужих квартир.

Согласно сервису СПАРК, Даниил Останин также числился совладельцем кузбасской фирмы «Кедр-2005». Её разрешённый вид деятельности — добыча антрацита открытым способом — точь-в-точь, как у обанкротившегося разреза «Черемшанский». А упомянутый свёкр Останиной управлял также компанией «Сиб. Рем. Ресурс», специализирующейся на торговле оборудованием и расположенной по одному адресу с разрезом.

Освободился — и снова нарушает закон

Судя по базам, Даниил Останин мог освободиться осенью 2022 года. С тех пор он числился простым менеджером со скромной зарплатой в двух организациях. В фирме «Мои гирлянды», которой через ИП управляет младший сын Нины Останиной, и в научно-производственном объединении «НИИРК».

В этой сталинке — задекларированная четырёхкомнатная квартира Нины Останиной. Фото © 2gis

В собственности Даниила Останина находились трёшки в Прокопьевске (стоимость 5 млн рублей) и в столичной высотке на улице Маршала Тухачевского (около 25 млн рублей). В Москве он ещё пользовался студией в Ховрине (до 12 млн рублей), смежными двушками в Митине (от 32 млн рублей) и четырёхкомнатной квартирой в сталинке на территории Мещанского района (около 45 млн рублей, задекларирована его матерью-депутатом).

Похоже, выйдя на свободу, Даниил Останин продолжил нарушать законы. Летом 2024 года остановившие его машину сотрудники ДПС заподозрили, что он пьян. Однако сын депутата отказался проходить медосвидетельствование, за что суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

А что же младший брат?

Младшему сыну Останиной 37 лет. Раньше Евгений занимался поставками препаратов восточной медицины. Сейчас управляет несколькими столичными пунктами выдачи заказов, а также торгует китайскими гирляндами и бомбочками для ванн собственного производства. Судя по судебным базам, полный тёзка Евгения Останина имеет проблемы с ПДД. В 2015-м его судили за выезд на встречку, а в 2019-м оштрафовали за вождение без прав.

Также Евгений Останин засветился в неприятной для партии КПРФ истории. В 2018 году он купил за 50% от реальной цены квартиру, принадлежащую ЗАО «Совхоз имени Ленина». Этой организацией тогда владел кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин.

Чем известна Останина

Напомним, что Нину Останину четыре раза подряд, в 1995–2007 годах, избирали депутатом Госдумы. Потом был долгий перерыв, а в 2021-м её избрали вновь.

Депутат Госдумы Нина Останина. Фото © Wikipedia

Нина Останина запомнилась непримиримой борьбой с радужным движением и авторством законопроекта о запрете на усыновление российских сирот гражданами недружественных стран. Из последних её резонансных инициатив: продвижение школьного учебника по семьеведению, а также лоббирование запрета посещения магазинов и ресторанов с животными, включая домашних собак.

Авторы Пётр Егоров