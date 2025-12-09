В центре Гамалеи выпустили первые тестовые серии вакцины от рака

На новой производственной фабрике в центре имени Гамалеи изготовлены первые три тестовые серии противораковой вакцины на основе мРНК-технологии. Об этом сообщил руководитель научного центра Александр Гинцбург.

«Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии. Самое главное — в нашем ведущем онкологическом центре Герцена под руководством академика [Андрея] Каприна получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии — начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей», — сказал Александр Гинцбург на конференции.

Он отметил, что получен полный пакет разрешительных документов для применения технологии — от диагностики до лечения пациентов. Ранее Минздрав РФ уже разрешил к применению два противоопухолевых препарата, включая персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для терапии меланомы, разработанную совместно с центром Гамалеи.

Ранее инфекционист и эпидемиолог заявил, что в мировых исследованиях по созданию вакцины от онкологических заболеваний активно участвуют российские специалисты, составляя, по его оценке, около 30–40% от общего числа учёных в этой области. Он выразил уверенность, что человечество в конечном итоге достигнет цели — разработает доступное для всех лекарство от рака, вопрос лишь в том, когда это произойдёт.