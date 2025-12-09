Милонов заявил, что выплата алиментов одеждой поможет избежать нецелевых трат

Выплата алиментов не только деньгами, но и напрямую — вещами, продуктами или оплатой обучения ребёнка, — поможет избежать нецелевого использования средств. Об этом в интервью заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Если отец видит, что значительные суммы расходуются не на ребёнка, а, например, на обеспечение бывшей супруги и её нового спутника, это может восприниматься как унижение», — заявил Милонов «Москве 24».

Он подчеркнул, что в таких случаях у плательщика должно быть право оспорить траты. Для этого депутат предложил создавать специальные комиссии или привлекать медиаторов, которые могли бы учитывать до половины прямых расходов на ребёнка в счёт алиментов.

Милонов отметил, что отказ от поддержки детей недопустим, но необходим механизм контроля, когда ребёнок получает минимум, а существенная часть средств уходит на «излишний отдых» получателя.

Напомним, правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность выплачивать алименты не только деньгами, но и имуществом, продуктами, а также путём оплаты обучения и лечения ребёнка. По мнению общественников, это сделает систему более прозрачной и поможет плательщикам, у которых нет возможности перечислять денежные средства.