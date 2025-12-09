Путин в Индии
9 декабря, 13:42

Госдума одобрила эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, запускающий эксперимент по добровольному включению самозанятых в систему соцстрахования. Сейчас эта категория граждан не имеет права на больничные, но после вступления в программу они смогут получать пособия по временной нетрудоспособности — при условии регулярной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования.

Подать заявление можно будет до 30 сентября 2027 года — в электронном или бумажном виде. Размер взноса зависит от выбранной страховой суммы: при 35 тысячах рублей взнос составит 1344 рубля в месяц, при 50 тысячах — 1920 рублей. Право на пособие возникнет после шести месяцев непрерывных выплат. Начисления будут зависеть от страхового стажа: от 14 700 до 35 тысяч рублей при выборе страховки на 35 тысяч, и от 21 до 50 тысяч — при большей сумме.

Для тех, кто платит взносы 18 или 24 месяца без обращений за пособием, предусмотрены скидки 10% и 30%. Но если за год или полгода сумма полученных выплат превысит страховую, взносы наоборот повысят на 10% или 30% в следующие полгода.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила о резком увеличении числа «ложных» самозанятых в России. По её мнению, такая практика является «порочной». Председатель Совфеда подчеркнула, что такая схема нарушает законодательство и снижает социальную защищённость работников.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

