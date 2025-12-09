Путин в Индии
9 декабря, 13:16

Верховный муфтий призвал мусульман не совершать намазы в общественных местах

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин обратился к единоверцам с просьбой воздержаться от совершения намазов в местах общего пользования. Как пояснил муфтий, подобные действия могут вызывать недовольство у людей, не исповедующих ислам, в то время как для молитвы существуют специально предназначенные для этого пространства.

Таджуддин подчеркнул, что молитва должна совершаться в уединении дома, в мечети или молельном доме, и её цель – искреннее обращение к Всевышнему, а не демонстрация, с обязательным учётом уважения к чувствам окружающих.

«Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий. Нужно молиться, но это не должно быть для показухи, надо учитывать интересы тех, кто тебя окружает», — приводит РИА «Новости» слова муфтия.

По его словам, верующие, совершающие молитву в общественных местах, демонстрируют показное благочестие. Такая форма молитвы не будет принята, и вызывает вопросы как у представителей других конфессий, так и у единоверцев.

Ранее глава СПЧ Валерий Федеев осудил совершение намаза в общественном транспорте. Он подчеркнул, что бороться с такими эпизодами следует через разъяснительную работу, которую, по его мнению, должны вести исламские лидеры.

Наталья Демьянова
