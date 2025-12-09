«Это кощунство»: Памятник семье солдата СВО поверг жителей Урала в шок

В Троицке Челябинской области возникло разногласие по поводу памятника героям СВО. Жители города не одобрили его внешний вид, несмотря на то, что скульптор Александр Тимофеев готов был передать арт-объект бесплатно.

Инициатива установки памятника «Семья солдата СВО» в Троицке встретила негативную реакцию горожан. Опрос, проведённый главой города Дмитрием Гатовым, показал, что 70% жителей против.

По мнению троичан, проблема не в самом памятнике воинам СВО, а в его неэстетичном виде. Некоторые считают, что предложенный монумент является оскорблением для семей погибших, и администрация города должна была принять это во внимание без проведения голосования.

«Это кощунство по отношению к родственникам и самим солдатам», — отметила одна из пользователей соцсети «Вконтакте».

«Вглядитесь в лица, особенно ребёнка. Нет души в этой скульптуре», — добавил другой юзер.

