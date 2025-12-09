На бывший завод GM в Шушарах начали набирать сотрудников после 10 лет простоя

Российская компания «АГР» (AGR Automotive Group) готовится возобновить производство на бывшем автомобильном заводе концерна General Motors в Санкт-Петербурге. Завод, расположенный в Шушарах, прекратил свою деятельность после ухода GM из России в 2015 году и с тех пор оставался неактивным.

Сейчас холдинг объявил набор персонала, пригласив на работу 43 специалиста различных специальностей, включая электромехаников, инженеров-технологов, комплектовщиков, операторов линий и водителей погрузчиков. Большинство вакансий не требуют опыта работы, так как сотрудников обещают обучить всем необходимым навыкам на рабочем месте. Для кандидатов преимуществом будет знание основ автомобильной промышленности.

На завод также требуются сотрудники административного отдела, но требования к ним более строгие. Компания предлагает конкурентоспособную заработную плату и удобный корпоративный транспорт из нескольких точек Санкт-Петербурга.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что завод начнет работу в 2026 году, однако конкретные марки и модели автомобилей, которые будут собираться на площадке, пока не уточняются. Озвученная инициатива демонстрирует стремление России развивать собственное автомобилестроение и создавать новые рабочие места.

