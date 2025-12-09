Вероятность того, что Владимир Зеленский попытается бежать из страны, является крайне низкой. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, отметив, что у главы киевского режима попросту нет соответствующих возможностей.

«Никаких предпосылок для побега Зеленского я не вижу. Я не знаю, куда ему можно сбежать от Соединённых Штатов», — пояснил Царёв в разговоре с NEWS.ru.

Ключевым фактором, по мнению экс-депутата, является возможность достичь компромисса с администрацией президента США Дональда Трампа. Он считает, что Зеленский может договориться с американским лидером, поделиться властью с украинскими олигархами и получить поддержку парламента внутри страны — такой сценарий позволит ему остаться в Незалежной.

В то же время западные аналитики дают прямо противоположные оценки, полагая, что положение экс-комика отчаянное и единственным выходом для него может стать бегство. Так, немецкий политолог заявил, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном и отчаянном положении из-за военных неудач, что может попытаться сбежать. Эксперт отметил, что украинская армия не способна переломить ход конфликта. По его мнению, единственной надеждой Зеленского может стать американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну.