Прокуратура обжаловала приговор осуждённым по делу с квартирой Долиной
Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков
Прокуратура подала апелляционное представление на приговор осужденных по делу о мошенничестве с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Балашихинского городского суда Московской области, где и был вынесен оспариваемый вердикт.
«В суд поступило апелляционное представление прокурора на приговор Анжеле Цырульниковой и остальным осужденным по делу», — сообщили в суде.
Также стало известно, что свои апелляционные жалобы на вынесенный обвинительный приговор подали и адвокаты всех осуждённых по данному уголовному делу. Таким образом, решение Балашихинского суда будет пересматривать вышестоящая инстанция.
Ранее сообщалось, что защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной Андрея Основы обжаловала приговор. Его адвокат Асим Алыев заявил, что подал краткую апелляционную жалобу. По его мнению, объём предъявленного Основе обвинения не соответствует фактическим обстоятельствам дела.
