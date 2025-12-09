Пассажир круизного лайнера выпил 33 алкогольных коктейля и умер

Отдыхавший на круизном лайнере Royal Caribbean мужчина скончался после того, как за один день выпил 33 порции алкоголя и был задержан охраной. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл ещё в декабре 2024 года, однако новые детали стали известны только сейчас. 35-летний Майкл Вирджил из Флориды путешествовал на судне Navigator of the Seas вместе со своей невестой и семилетним сыном. По данным издания, в течение дня ему подали в разных барах лайнера 33 коктейля.

После употребления алкоголя мужчина начал вести себя неадекватно: сорвал с себя одежду, бился в двери каюты и угрожал другому пассажиру. Сотрудники охраны скрутили Вирджила и ввели ему успокоительное. Спустя короткое время у мужчины остановились дыхание и сердцебиение. Спасти его не удалось. Семья туриста подала иск против круизной компании, требуя возмещения расходов на похороны и лечение, а также компенсации морального вреда.

Ранее Life.ru сообщал, что круизный лайнер Iberotel Crown Empress загорелся на Ниле в Египте с более чем 200 людьми на борту. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание на корабельной кухне, все пассажиры были эвакуированы, жертв удалось избежать.