9 декабря, 14:06

Агата Муцениеце выписалась из роддома, и её старшая дочь устроила трогательную встречу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata

Актриса Агата Муцениеце выписалась из роддома и вернулась домой после рождения третьего ребёнка. Она поделилась этой новостью в своём личном блоге в социальных сетях.

Муцениеце опубликовала фотографию воздушного шара с трогательной надписью «С приездом, любимая мамуля!», который для неё приготовила старшая дочь Мия. Актриса сопроводила снимок подписью, отметив, что это был сюрприз от дочери.

Дочь Агаты встречает маму с роддома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata

У Муцениеце уже есть двое детей от предыдущего брака с актёром Павлом Прилучным — сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее Life.ru сообщал, что 2 декабря Муцениеце родила третьего ребёнка, на свет появилась девочка. Напомним, что вторая девочка появилась в браке с музыкантом Петром Дранги. Возлюбленные сыграли свадьбу 25 августа.

