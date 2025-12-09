Турецкая Botas продлила контракт с «Газпромом» на поставку 21,75 млрд кубометров газа

Глава Министерства энергетики Турции Алпарслан Байрактар объявил на Стамбульском энергетическом саммите о продлении контракта между турецкой государственной энергетической компанией Botas и российским «Газпромом». Соглашение предусматривает поставку 21,75 миллиарда кубических метров трубопроводного газа ежегодно, который будет поступать по маршрутам газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Botas продлила с «Газпромом» контракт на 21,75 млрд кубометров газа с «Турецкого потока» и «Голубого потока» ещё на год. Так что в плане безопасности поставок для Турции угрозы нет», — сказал Байрактар.

Министр подчеркнул, что помимо государственной компании Botas, турецкий частный сектор также является покупателем российского газа. Действующие контракты частных компаний имеют длительные сроки действия, истекая не ранее 2033 года, а некоторые продлеваются до 2040-х годов. Байрактар отметил, что для частных компаний отсутствуют юридические барьеры для заключения новых соглашений, при этом ключевым фактором для них является выгодная цена.

А ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что достиг соглашения с Турцией о гарантиях бесперебойной поставки российского газа в Венгрию. По его словам, Анкара обеспечит безопасность транзитного маршрута, что является важным шагом, учитывая возможные проблемы с другими путями поставок, вроде «Северного потока».