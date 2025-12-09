Путин в Индии
9 декабря, 13:50

Сбиты два беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Момент попадания украинского дрона в многоэтажку в Чебоксарах попал на видео

А ранее два беспилотника были сбиты над территорией Чечни, ещё один — над соседним регионом, видео с моментом уничтожения БПЛА показал глава республики Рамзан Кадыров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Вишнякова
