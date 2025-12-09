Сбиты два беспилотника, летевших на Москву

Системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

А ранее два беспилотника были сбиты над территорией Чечни, ещё один — над соседним регионом, видео с моментом уничтожения БПЛА показал глава республики Рамзан Кадыров.