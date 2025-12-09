В Госдуме выступили против «индексации» лимита «мелкой» взятки

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков выступил против идеи повысить порог «мелкой» взятки с 10 до 50 тысяч рублей. В интервью парламентарий прокомментировал предложение экономиста Александра Разуваева «проиндексировать» эту сумму из-за инфляции.

«Я не вижу необходимости повышать «порог». 10 тысяч — это немало, что тут говорить. Получил чиновник взятку в 10 тысяч — это что, совсем мелкие деньги, что ли? Это нормальный минимум», — сказал депутат RTVI.

Синельщиков также отметил, что в России практически нет уголовных дел, где фигурируют взятки менее 10 тысяч рублей. По его мнению, это связано с тем, что коррупционные суммы обычно бывают значительно крупнее.

Ранее экономист предложил не только увеличить порог мелкой взятки, но и поднять допустимую стоимость подарков для госслужащих с 3 до 30 тысяч рублей. По действующему законодательству, за мелкое взяточничество грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.