Глава Генштаба ВС Белоруссии рассказал об обстановке вокруг страны

Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что текущая обстановка вокруг страны сложнее, чем в канун Великой Отечественной войны в июне 1941 года. Его слова приводит информагентство БелТА.

Главными причинами усложнения обстановки, по его мнению, стали технологический и экономический рост государств, а также развитие вооружений, что создаёт принципиально иные вызовы по сравнению с серединой XX века.

«Сегодня те факторы, которые влияли на обстановку войны в 1941-м, к сожалению, не являются доминирующими. Сегодня преобладают взаимные непонятные претензии, работает санкционная политика, которая ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведёт», — приводит его слова агентство БелТА.

Он пояснил, что ситуация усугубляется экономическим и технологическим развитием государств, а также политикой санкций и взаимными претензиями. По его оценке, традиционные факторы, которые влияли на обстановку в 1941 году, сегодня отошли на второй план.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика вынуждена выдвигать войска на вторую линию обороны на границе с Украиной и усиливать вооружение пограничных подразделений. По его словам, хотя ситуация на границе «более-менее стабилизировалась», проблем остаётся «выше крыши». Лукашенко также сообщил о полученных докладах о необходимости строительства новых застав и дополнительного оснащения пограничников вооружением.