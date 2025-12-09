Путин в Индии
9 декабря, 14:21

«Они же не мигранты»: Путин поддержал предложение о корректировке приёма в школы детей соотечественников

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым пересмотреть порядок приёма в школы детей соотечественников из-за рубежа, если русский для них родной. По его словам, нередки случаи отказа в обучении таким детям из-за низких баллов на обязательных тестах.

Путин поддержал предложение главы СПЧ скорректировать порядок приёма в школы детей соотечественников, приехавших из-за рубежа. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, в ответ на обращение Фадеева подчеркнул, что соотечественники, возвращающиеся на Родину из-за рубежа, не должны подвергаться каким-либо экзаменационным процедурам. Он отметил, что эти люди являются полноправными гражданами России, а не мигрантами.

«Вообще зачем там экзамен, не очень понимаю? Они наши граждане, они не мигранты. Это люди, которые связали свою жизнь и судьбу с Россией. Надо просто помочь этим детям и всё. Это вопрос тонкий, но нужно с ним поработать. Давайте внесём соответствующие коррективы», — сказал глава государства.

Ранее общественный резонанс вызвала история 12-летней Таисии из Казахстана, которую отказались брать в школу в Тобольске Тюменской области. После переезда с семьёй в Россию девочка успешно сдала экзамен — это было еще в конце сентября. Однако позже родителям сообщили об ошибке: якобы Тася не может учиться ни в одной школе города.

