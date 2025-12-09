Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что коррупционные скандалы в Брюсселе не позволяют Евросоюзу поднимать вопрос о коррупции на Украине. Об этом он рассказал в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто беседует с ведущим Риком Санчесом. Видео © Telegram / RT на русском

По словам министра, при председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Европа превратилась в менее безопасное и менее конкурентоспособное место.

Ранее Петер Сийярто заявил, что его страна дорого заплатила за конфликт на Украине, к которому не была причастна, и поэтому Будапешт заинтересован в скорейшем мирном урегулировании. Он также отметил, что Венгрия сталкивается с критикой из-за своей позиции по украинскому вопросу и отношений с Россией.