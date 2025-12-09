Путин в Индии
9 декабря, 14:28

Путин подчеркнул значимость предложений СПЧ по борьбе с телефонным мошенничеством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека подчеркнул, что многие практические шаги, направленные на защиту прав граждан, предпринимаются по инициативе СПЧ. В качестве примера он привёл борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, где предложения Совета привели к конкретным мерам, таким как блокировка звонков из недружественных стран, маркировка подозрительных вызовов и ужесточение правил общения с клиентами для сотрудников госорганов, банков и операторов связи.

«В рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством вы предложили ряд предметных решений», — отметил глава государства, выступая на заседании Совета СПЧ по видеосвязи.

Также Путин в ходе заседания поддержал предложение о корректировке приёма в школы детей соотечественников. Президент подчеркнул, что соотечественники, возвращающиеся на Родину из-за рубежа, не должны подвергаться каким-либо экзаменационным процедурам. По его словам, эти люди являются полноправными гражданами России, а не мигрантами.

Путин заявил, что за всеми цифрами нужно видеть человека
    avatar