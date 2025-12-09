Путин в Индии
Регион
9 декабря, 14:44

СПЧ подготовил 26 документов о преступлениях ВСУ с 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) продолжает фиксировать материалы о преступлениях ВСУ. Как сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, с марта 2022 года подготовлено уже 26 соответствующих документов на русском и английском языках.

«С марта 2022 года подготовлено 26 бюллетеней на русском и английском языках с информацией о более чем 20 тысячах обстрелов мирных объектов, о пострадавших, раненых, погибших мирных жителях», — сообщил Фадеев

Он отметил, что реакция международных организаций в целом остается сдержанной. Однако отдельные отклики поступают — из парламентов Франции и Германии, от Международного комитета Красного Креста и ряда зарубежных дипмиссий.

Путин поручил СПЧ обсудить поддержку и адаптацию ветеранов СВО

Напомним, что Владимир Путин собрал заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека накануне Международного дня прав человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в ходе которого глава государства поблагодарил членов совета за их работу.

Мария Любицкая
