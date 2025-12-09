Радоваться возможной смене власти на Украине бессмысленно, потому что Запад сделает это лишь для укрепления антироссийского курса. Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, призвав не увлекаться глупыми ожиданиями.

«Ликовать по поводу того, что Запад снесёт Зеленского, бессмысленно, потому что сделает он это именно для того, чтобы укрепить антирусский вектор Украины. Если бы мы сносили Зеленского и у нас были инструменты приводить прорусские силы, это одно. Но я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что речь идёт о перезагрузке Украины конкретно под [президента США Дональда] Трампа», — приводит слова эксперта «Царьград».

Пинчук видит три силы на Украине: соросовскую элиту, конфликтующую с Зеленским, глобалистские власти в векторе ЕС и самого Трампа. Перезагрузка под заокеанского хозяина неизбежна, но России это не сулит ничего хорошего.

Вместо ожиданий Пинчук призвал наращивать боевой потенциал на фронте и заняться полноценной идеологической работой, не отдавая её «на откуп шарлатанам».

Ранее Дональд Трамп выступил с жёсткой критикой Владимира Зеленского, заявив, что главе киевского режима «пора взять себя в руки» и начать соглашаться на предлагаемые условия, поскольку Украина проигрывает на поле боя. Он также раскритиковал Европу, указав, что она не справляется с конфликтом и не может эффективно влиять на ситуацию. Эти заявления, по мнению наблюдателей, указывают на растущее давление Вашингтона на Киев и подтверждают тезис о неизбежной «перезагрузке» украинского руководства.