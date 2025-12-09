Путин обещал рассмотреть предложение о помиловании заключённых к Новому году

Президент России Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть инициативу о новогоднем помиловании для тех заключённых, кто впервые привлекается к уголовной ответственности и не совершал насильственных преступлений. Глава государства ознакомится со списком кандидатов. Идею высказала участник Совета по правам человека Ева Меркачева.

Владимир Путин пообещал рассмотреть список кандидатов на новогоднее помилование. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Не могу не попросить Вас, Владимир Владимирович, о помилованиях инвалидов, которых за решёткой много, а также женщин с детьми. Впереди Новый год, Рождественские праздники. Пусть мамы будут с детьми, пусть больные и немощные окажутся с близкими или просто с теми, кто готов их поддержать», — сказала Меркачева.

Президент, в свою очередь, пообещал ознакомиться со списками.

Кроме того, Владимир Путин поручил Совету по правам человека (СПЧ) уделить максимум внимания мерам поддержки участников СВО и их семей. Он напомнил о необходимости поддержки семей погибших и тех, кто проходит адаптацию после службы.