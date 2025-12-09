Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 декабря, 14:56

Путин призвал избавиться от бюрократии, чтобы помогать бездомным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Belish

Бездомные граждане России должны получать необходимую медицинскую помощь без излишних бюрократических препятствий, для чего стоит активнее привлекать некоммерческие организации. Данное заявление сделал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Поводом для обсуждения стали сообщения о сложностях с оформлением полисов ОМС и получением планового лечения у людей без определённого места жительства и документов. Глава государства категорично высказался по этому вопросу, подчеркнув, что помощь таким гражданам необходимо оказывать в обязательном порядке, а от существующих бюрократических барьеров требуется избавиться. Наиболее действенным инструментом для решения этой задачи, по его словам, могут стать НКО, через которые можно контролировать и финансировать лечение.

Путин заявил, что за всеми цифрами нужно видеть человека
Путин заявил, что за всеми цифрами нужно видеть человека

Ранее Владимир Путин охарактеризовал как безобразие случаи выселения родственников участников специальной военной операции из служебного и другого жилья. Глава государства подчеркнул, что ситуация, при которой семьи военнослужащих, находящихся на фронте, лишаются жилья, является абсолютно недопустимой, независимо от статуса занимаемого помещения. Он потребовал тщательно разбираться с каждым инцидентом,

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
