Путин призвал избавиться от бюрократии, чтобы помогать бездомным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Belish
Бездомные граждане России должны получать необходимую медицинскую помощь без излишних бюрократических препятствий, для чего стоит активнее привлекать некоммерческие организации. Данное заявление сделал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Поводом для обсуждения стали сообщения о сложностях с оформлением полисов ОМС и получением планового лечения у людей без определённого места жительства и документов. Глава государства категорично высказался по этому вопросу, подчеркнув, что помощь таким гражданам необходимо оказывать в обязательном порядке, а от существующих бюрократических барьеров требуется избавиться. Наиболее действенным инструментом для решения этой задачи, по его словам, могут стать НКО, через которые можно контролировать и финансировать лечение.
Ранее Владимир Путин охарактеризовал как безобразие случаи выселения родственников участников специальной военной операции из служебного и другого жилья. Глава государства подчеркнул, что ситуация, при которой семьи военнослужащих, находящихся на фронте, лишаются жилья, является абсолютно недопустимой, независимо от статуса занимаемого помещения. Он потребовал тщательно разбираться с каждым инцидентом,
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.