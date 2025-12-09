Путин призвал избавиться от бюрократии, чтобы помогать бездомным

Поводом для обсуждения стали сообщения о сложностях с оформлением полисов ОМС и получением планового лечения у людей без определённого места жительства и документов. Глава государства категорично высказался по этому вопросу, подчеркнув, что помощь таким гражданам необходимо оказывать в обязательном порядке, а от существующих бюрократических барьеров требуется избавиться. Наиболее действенным инструментом для решения этой задачи, по его словам, могут стать НКО, через которые можно контролировать и финансировать лечение.