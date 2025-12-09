Врач объяснила, почему заклеивать рот на ночь для борьбы с храпом — плохая идея

Практика заклеивания рта специальным тейпом на ночь для борьбы с храпом опасна для здоровья. Об этом заявила врач-ортодонт Виктория Радько.

По её словам, метод не имеет научного подтверждения и может привести к ночной гипоксии, дерматитам и проблемам с челюстно-лицевой системой.

«Главная проблема подобной практики — искусственное препятствие для ротового дыхания. Заклеивание рта не устраняет причину храпа, но при этом ограничивает поступление воздуха», — объяснила ортодонт в разговоре с РИАМО.

Она уточнила, что у человека с заложенным носом это может вызвать кислородное голодание и фрагментацию сна. Клейкий состав способен спровоцировать раздражение и аллергию на чувствительной коже вокруг губ.

Особенно опасно это для людей с неправильным прикусом — фиксация челюсти в неестественном положении создаёт избыточную нагрузку на зубы и височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, вместо того, чтобы расслабляться, вынуждены постоянно напрягаться, что приводит к утренней боли и скованности.

Врач подчеркнула, что храп и сухость во рту — симптомы, требующие выявления и лечения их причин у специалиста, а не механического вмешательства.

