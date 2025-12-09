Путин в Индии
9 декабря, 15:20

Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии Time

Обложка © ТАСС / АР

Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года — статус, подтверждённый успехом его новой главной роли в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Кинокритик Стефани Захарек отметила, что Ди Каприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие», напомнив, что интерес к кино у него появился ещё в 15 лет после просмотра классики и особенно — игры Джеймса Дина.

Актёр рано выбрал путь сложных драматических ролей. В 1993 году он сыграл в картине «Жизнь этого парня», а вскоре отказался от выгодного контракта Disney ради сложной драмы «Что гложет Гилберта Грейпа». В 2016 году он получил «Оскар» за «Выжившего», закрепив репутацию актёра, готового к самым трудным ролям.

В 2025-м Ди Каприо вновь подтвердил свой статус, сыграв революционера Боба Фергюсона в фильме «Битва за битвой» — немолодого беглеца, который пытается защитить свою дочь. Time отмечает, что зрительский интерес к Ди Каприо не угасает, а его новые работы продолжают собирать сильные отзывы.

Леонардо Ди Каприо исполняется 51 год: Рассказываем о 7 важнейших женщинах в жизни актёра
Полина Никифорова
