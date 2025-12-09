Неизвестное захоронение ядерных отходов найдено в Баренцевом море

Экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» обнаружила ранее неизвестное комплексное захоронение радиоактивных отходов в заливе Течений Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Также специалистам впервые почти за 20 лет удалось установить точные координаты двух затопленных судов с опасным грузом: баржи «Никель» с 580 тоннами отходов у острова Колгуев и «Лихтера-4» в заливе Течений, который находится на дне с 1988 года с двумя реакторами и отработанным топливом атомной подлодки на борту. Учёные провели частичное радиационное обследование этого района.

В ходе экспедиции подтверждена сохранность защитных барьеров реакторов затопленной атомной подлодки К-27, а также выбрана площадка для будущей береговой станции постоянного радиационного мониторинга. Продолжены поиски девяти других судов с отходами, затопленных в Новоземельской впадине, чьё точное местонахождение до сих пор неизвестно.

