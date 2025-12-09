Фиктивная самозанятость в России снизится в 2026 году

Работодатели в России в 2026 году будут реже подменять трудовые отношения оформлением сотрудников как самозанятых. Такие схемы сократятся как минимум на 10% по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз дала эксперт Ольга Асадчая.

По её словам, причинами станут более жёсткие проверки, единая судебная практика, разъяснения Минтруда и активная работа налоговых органов. ФНС и Роструд наращивают цифровые «триггеры» риска, такие как высокая доля дохода от одного заказчика или фиксированный график у самозанятого.

«Число выявленных схем у компаний, попадающих под контроль, может сократиться на 10–20%», — прогнозирует Асадчая в разговоре с «Газетой.ru».

Эксперт считает, что нужна единая методология определения трудовых отношений и равная ответственность заказчика и исполнителя за подмену. Это позволит снизить долю нарушений до 5–7% к 2028 году.

Параллельно с ужесточением контроля за схемами статус самозанятого в 2026 году ждёт «взросление»: эксперты прогнозируют введение обязательных социальных взносов (на медицину, пенсию и больничные) и рост налоговой ставки примерно до 11%. Это позволит сохранить модель, доказавшую эффективность по выводу доходов из тени, но обеспечит бюджету стабильные поступления, сделав институт самозанятости более устойчивым.