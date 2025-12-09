Путин в Индии
9 декабря, 15:32

Жалобы на «несущихся со скоростью 40 км/ч курьеров» дошли до Путина

Обложка © Life.ru

Президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на курьеров на электросамокатах, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Глава государства признал проблему и заявил, что движение таких средств передвижения в городах должно быть чётко отрегулировано.

«Я вижу, что происходит с этой доставкой. <...> Вы правы. Если на вас со скоростью 30-40 км в час несётся нечто, упакованное стеклом, крышей, довольно тяжёлое металлическое изделие, конечно, оно представляет опасность. И разумеется, местные, региональные власти должны с этим разобраться вместе с МВД», — заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент отметил, что жалобы поступают и от региональных властей, включая губернатора Санкт-Петербурга. Он также напомнил о дисбалансе на рынке труда: мигранты выбирают доставку, где доход часто выше, чем на предприятиях, из-за чего звучат предложения ограничить их участие в этой сфере. Путин поручил МВД, губернаторам и мэрам подготовить предложения по регулированию движения доставки и индивидуального электротранспорта.

Путин обещал рассмотреть предложение о помиловании заключённых к Новому году
Путин обещал рассмотреть предложение о помиловании заключённых к Новому году

Ранее Путин заявил, что бездомные граждане России должны получать необходимую медицинскую помощь без излишних бюрократических препятствий, для чего стоит активнее привлекать некоммерческие организации. Поводом для обсуждения стали сообщения о сложностях с оформлением полисов ОМС и получением планового лечения у людей без определённого места жительства и документов.

