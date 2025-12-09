Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 15:29

Кириенко пришёл на заседание СПЧ с Путиным с повязкой на руке

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко пришёл на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человек в бандаже, который поддерживал его руку. Что случилось, остаётся загадкой.
Кириенко с повязкой на руке. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Кириенко с повязкой на руке. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Кириенко занял место за столом рядом с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и председателем СПЧ Валерием Фадеевым, демонстрируя свою вовлечённость, продолжая делать записи правой рукой в ходе обсуждений.

Путин поручил СПЧ обсудить поддержку и адаптацию ветеранов СВО
Путин поручил СПЧ обсудить поддержку и адаптацию ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин во вторник, 9 декабря, собрал заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека накануне Международного дня прав человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в ходе которого глава государства поблагодарил членов совета за их работу. Путин отметил, что граждане доверяют Совету и ценят его деятельность, которая зачастую связана с решением сложных и эмоционально напряжённых вопросов.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • спч
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar