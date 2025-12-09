Кириенко пришёл на заседание СПЧ с Путиным с повязкой на руке

Кириенко занял место за столом рядом с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и председателем СПЧ Валерием Фадеевым, демонстрируя свою вовлечённость, продолжая делать записи правой рукой в ходе обсуждений.

Президент России Владимир Путин во вторник, 9 декабря, собрал заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека накануне Международного дня прав человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в ходе которого глава государства поблагодарил членов совета за их работу. Путин отметил, что граждане доверяют Совету и ценят его деятельность, которая зачастую связана с решением сложных и эмоционально напряжённых вопросов.