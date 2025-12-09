«Жизнь неизлечима»: Путин призвал изменить подход к паллиативной медицине

На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин поддержал предложение о том, что паллиативную помощь нужно переосмыслить. Поводом стала инициатива главы фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольги Демичевой, которая отметила, что паллиатив у нас до сих пор ассоциируется почти исключительно с хосписами, хотя нуждаться в таком сопровождении могут и тяжело больные люди, вовсе не обязательно неизлечимые. Путин согласился, что нынешний подход неверен.

«Изначально — философски, по-моему, ошибочный подход. Здесь я с вами не могу не согласиться, вы полностью правы. Потому что если так смотреть на вещи, то тогда жизнь неизлечима. Она понятно чем заканчивается. Но если человек жив — нам нужно обеспечить качество этой жизни. Это самое главное», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что паллиативная медицина, нацеленная на работу с неизлечимо больными пациентами, является одним из самых милосердных направлений, и в нём действительно назрел запрос на корректировку стандартов и философии помощи.

