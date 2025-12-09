Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без мигалок. Разговор об этом зашёл во время на заседании Совета по правам человека, когда обсуждался вопрос движения электросамокатов и курьерских мопедов.

Глава государства подчеркнул, что сам видит проблемы с движением курьеров, когда передвигается без кортежей и «мигалок».

«Конечно, мне редко удается погулять по Москве, я, может быть, так остро этого не чувствую, но я понимаю, о чём вы говорите. Может быть, странно покажется, я не всегда езжу с мигалками, с сигналами. Иногда езжу, если правду говорить — по-тихому без всяких кортежей. И я вижу, что происходит с этой доставкой. Вижу. И, конечно, это, безусловно, вызывает озабоченности у наших граждан», — сказал Путин.

Напомним, что в ходе заседания президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на курьеров и электросамокаты, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Глава государства признал проблему и заявил, что движение таких средств передвижения в городах должно быть чётко отрегулировано.