Сокуров пожаловался на запреты его фильмов. Путин ответил — «созвонимся, разберёмся»

Президент России Владимир Путин заявил, что созвонится с режиссёром Александром Сокуровым после его жалобы на то, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Вы мне скажите — не сейчас, а созвонимся, я позвоню, поговорим — что именно запрещают из ваших произведений. Это странно», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Сокуров является членом СПЧ, а значит, «никакой дискриминации в отношении него не допускается». Тем не менее президент добавил, что готов выслушать режиссёра, если тот считает, что сталкивается с ограничениями.

«Созвонимся, переговорим», — повторил он.

Александр Сокуров — известный российский режиссёр, автор фильмов «Русский ковчег», «Фауст», «Телец» и других. Его работы неоднократно получали международные награды, включая главный приз Венецианского кинофестиваля. В последние годы режиссёр публично заявлял, что сталкивается с трудностями при выпуске картин в российский прокат, в том числе из-за отказов прокатчиков и отсутствия объяснений от ведомств.

Сокуров входит в состав Совета по правам человека при президенте России и периодически участвует в обсуждениях культурной и общественной политики. Его высказывания на заседаниях СПЧ нередко вызывают общественные дискуссии, в том числе по вопросам свободы творчества, цензуры и поддержки авторского кино.