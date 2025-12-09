Остаются незамеченными: Российские подлодки назвали вызовом для ВМС Британии

Атомная подводная лодка специального назначения «Хабаровск», созданная для комплекса «Посейдон», становится главным технологическим вызовом для ВМС Британии в ближайшие годы. Об этом пишет Financial Times, отмечая обеспокоенность британских военных.

По сообщению обозревателя Чарльза Кловера, вывод в начале ноября атомной подводной лодки «Хабаровск» спровоцировал значительный интерес в оборонной сфере. Специалист отметил, что субмарина оснащена торпедами «Посейдон», способными генерировать «радиоактивное цунами», однако эксперты также подчеркнули наличие у неё передовых систем шумоподавления.

«Новые водомётные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора за последние десятилетия резко снизили акустическую заметность российских атомных подводных лодок до такой степени, что они стали практически неслышны», — указано в статье.

В заключительной части статьи автор ссылается на бывшего норвежского подводника, оценившего потенциал российского ВМФ. Эксперт подчеркнул, что благодаря межконтинентальным баллистическим ракетам, способным достигать США и Европы, российские подводные лодки могут эффективно скрываться и вести «игру в прятки» в водах Баренцева моря, оставаясь вне поля зрения противника.

Ранее иностранные эксперты утверждали, что подлодка «Хабаровск» позволит России первой в мире наносить ядерные удары с моря. Россия ввела в строй новый атомный крейсер, разработанный для размещения подводных ядерных беспилотников «Посейдон». Предполагается, что атаки этих аппаратов невозможно перехватить.