Регион
9 декабря, 18:39

В Курганской области автомобиль провалился под лёд озера, водитель погиб

Обложка © Telegram /СУ СК России по Курганской области

В Курганской области автомобиль с четырьмя людьми провалился под лёд озера Щучье, в результате чего погиб водитель. О данном инциденте сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Кадры с места инцидента. Видео © Telegram /СУ СК России по Курганской области

«Проводится доследственная проверка по факту гибели жителя села Кетово 1992 года рождения в озере Щучье. <…> Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял движение за рулём автомобиля по льду озера. В результате произошедшего пролома ледяного покрова транспортное средство ушло под воду», — говорится в сообщении ведомства.

Троим пассажирам, находившимся в салоне, удалось самостоятельно выбраться на поверхность и спастись. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и водолазы, которые занимаются подъёмом транспортного средства и поиском тела погибшего. Следственные органы проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. В ведомстве также призвали граждан соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лёд.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прохожий спас десятилетнего школьника, провалившегося под лёд во время игры на замерзшей реке. Увидев происшествие, мужчина немедленно бросился на помощь, а к спасательной операции подключились работники ближайшего лодочного проката.

