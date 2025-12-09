Великобритания «превзошла саму себя», введя санкции против политолога и философа Александра Дугина. Данное мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что теперь британские власти начали преследовать жертв террористов.

«Британия превзошла саму себя... Раньше они спонсировали и чествовали террористов. Теперь ещё начали преследовать жертв террористов», — сказала Захарова РИА «Новости».

Она напомнила, что семья Дугина непосредственно пострадала от террористического акта. Его дочь, журналистка Дарья Дугина, погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля, который российские следственные органы квалифицировали как теракт. ФСБ России заявляла о причастности украинских спецслужб к этому преступлению, Киев же отрицает свою роль.

Напомним, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него известного философа Александра Дугина, основанный им Центр геополитической экспертизы, а также военно-аналитический центр «Рыбарь» и его руководителя Михаила Звинчука. Кроме того, в список внесён Фонд защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.