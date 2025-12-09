Загадочно пропавшая в Турции москвичка с 10-летним сыном вернулись домой

Пропавшая в Турции москвичка и её 10-летний сын вернулись домой. Об этом узнал SHOT.

Дарья с сыном. Фото © SHOT

Родные сообщают, что с ними всё в порядке, хотя женщина пока не готова делиться подробностями своего отсутствия. Сейчас Дарья и её сын набираются сил и отдыхают в своей московской квартире.

Напомним, 17 октября 32-летняя москвичка Дарья Лучкина сообщила близким, что отправляется на корпоратив с 10-летним сыном, но на самом деле они вылетели в Стамбул. С тех пор связи с ними не было. 3 декабря они были найдены на границе с Сирией. Женщину могли завербовать кураторы из ИГИЛ*.

