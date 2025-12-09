Посольство РФ в Иране опровергло фейковые письма с предложением поехать на СВО

В Иране злоумышленники начали рассылать письма от лица посольства России, в которых гражданам предлагается заключить контракт на службу в Вооружённых силах Российской Федерации и последующую отправку в зону спецоперации. Фейковые письма ориентированы на мужчин от 18 до 45 лет и содержат обещания значительных денежных выплат. Об этом сообщили в посольстве РФ в Иране.

Фейковое письмо о наборе на службу. Фото © Telegram / Russian Embassy in Iran

«Посольство официально заявляет, что данное и любые иные письма с похожим содержанием являются подделкой и носят преступный характер. Ни Посольство, ни какая-либо российская официальная структура не имеют к нему никакого отношения. В случае поступления в ваш адрес подобных «писем Посольства» настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы Ирана», — говорится в заявлении.

А ранее в США депортировали около 50 граждан Ирана и прочих нелегалов. Их самолёт отправился из штата Аризона. Этот рейс стал вторым в текущем году, первым был вывоз около ста иранцев в сентябре. В СМИ утверждают, что на самолёте также находятся граждане России и арабских стран, которые покидают борт в Каире. Своей очереди ожидают ещё 2 тысячи иранцев.