9 декабря, 20:38

Зеленский ушёл от ответа о возможном новом главе офиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский предположил, что выгоднее ликвидировать офис президента Украины, чем назначать нового главу вместо Андрея Ермака. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Такое чувство, что проще ликвидировать офис президента, чем назначать его главу. Много таких вопросов. Честно говоря, война гораздо важнее», — заявил бывший комик.

Ранее Зеленский допустил, что должность главы его офиса может остаться вакантной, и перечислил возможных претендентов. Среди кандидатов на пост он назвал министра обороны Дениса Шмыгаля, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова*, первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу, своего заместителя Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Фёдорова. При этом Зеленский отметил, что с каждым из перечисленных есть определённые проблемы.

*Лицо признано террористом и экстремистом на территории РФ.

