Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 20:45

В рядах ВСУ погибли два брата с разницей в один день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли два брата. Как сообщили РИА «Новости» российские силовики, они погибли с разницей всего в сутки на разных направлениях.

«Стало известно о гибели двоих братьев Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день», — заявили в силовых структурах.

Также отмечается, что на Украине продолжают направлять на фронт людей по мобилизации целыми семьями. Представитель силовиков подчеркнул, что затягивание военного конфликта приводит к новым потерям.

Военный из Британии погиб на Украине после испытаний ВСУ «оборонительного комплекса»
Военный из Британии погиб на Украине после испытаний ВСУ «оборонительного комплекса»

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может начать принудительно возвращать в армию украинцев, сбежавших в Европу. По его словам, западные страны уже проводят политику проверок документов, чтобы возвращать на Украину мужчин призывного возраста, что создаёт для Киева «большой мобилизационный резерв».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar