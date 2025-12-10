Блогер из Венесуэлы лишилась желудка после неудачного шунтирования

Блогер из Венесуэлы с ожирением III степени лишилась желудка после неудачного шунтирования и серии операций, проведённых на фоне патологического ожирения. Об этом пишет Daily Mail.

Операция по коррекции веса, проведённая 18 лет назад в Венесуэле, завершилась для Майры дель Вильяр тяжёлым повреждением внутренних органов и длительной реанимацией. Пациентка пережила две остановки сердца, потерю части кишечника и селезёнки, а позднее — полное удаление желудка.

Как утверждает сама женщина, первые осложнения возникли во время хирургического вмешательства: были травмированы поджелудочная железа и диафрагма, удалены три метра кишечника и селезёнка. Повторная экстренная операция сопровождалась недостаточностью, после чего последовали месяцы лечения, реабилитации и инвалидности.

Спустя годы состояние оставалось тяжёлым — постоянные рвота, диарея и болевой синдром. После эмиграции в США специалисты обнаружили крайне нетипичное смещение желудка — позади сердца, между миокардом и лёгкими. При очередной операции медики сообщили о полном разрушении тканей и приняли решение об удалении органа.

Сегодня дель Вильяр проживает в Майами и проходит длительное восстановление. Жизнь без желудка требует строгих ограничений в питании, контроля давления и показателей крови, а также регулярного наблюдения у гастроэнтерологов и диетологов.

