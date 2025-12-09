У москвички провалился нос из-за частого ковыряния в нём

У москвички буквально провалился нос после того, как в течение трёх лет она испытывала дискомфорт и постоянно удаляла сухие корочки со слизистой. Об инциденте пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

У москвички из-за болезни провалилась перегородка носа. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Примерно года три подряд у меня образовывались корочки в носу с правой стороны. По снимку КТ мне писали — «послеоперационные изменения», но никаких операций у меня не было... Стенка пазухи просто исчезла», — рассказала девушка в видеоролике.

Изначально специалисты предположили, что изменения могут быть следствием хирургического вмешательства, однако обследование выявило истинную причину: у девушки развился васкулит — аутоиммунное воспаление сосудов. Из-за болезни в носовой полости начали образовываться пустоты, которые постепенно заполнялись костной тканью.

Медики объяснили, что корочки, которые пациентка так тщательно счищала, на самом деле были фрагментами её собственной носовой перегородки. Впоследствии эта перегородка фактически исчезла, что и привело к провалу носа. Сейчас девушке требуется длительное лечение основного заболевания и последующая реконструктивная хирургия.