SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 с группой спутников для Национального управления военно-космической разведки США. Старт был осуществлён с мыса Канаверал во Флориде в 14:16 по местному времени (22:16 мск), трансляция велась в соцсети X.

Запуск ракеты Falcon 9. Видео © X / SpaceX

Первая ступень ракеты спустя несколько минут после старта успешно вернулась на посадочную платформу, что позволяет компании снижать расходы на последующие миссии. Миссия NROL-77 стала третьим запуском SpaceX для НУВКР в этом году.