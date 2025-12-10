Путин в Индии
9 декабря, 22:41

SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

Faclon 9. Обложка © X / SpaceX

SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 с группой спутников для Национального управления военно-космической разведки США. Старт был осуществлён с мыса Канаверал во Флориде в 14:16 по местному времени (22:16 мск), трансляция велась в соцсети X.

Запуск ракеты Falcon 9. Видео © X / SpaceX

Первая ступень ракеты спустя несколько минут после старта успешно вернулась на посадочную платформу, что позволяет компании снижать расходы на последующие миссии. Миссия NROL-77 стала третьим запуском SpaceX для НУВКР в этом году.

Сикорский призвал Маска улететь на Марс в ответ на предложение упразднить ЕС
Ранее Life.ru писал, что SpaceX в октябре совершила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Это событие стало 11-м испытательным полётом. Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 18:24 по местному времени (02:24 мск). Корабль вновь попытается вывести восемь симуляторов спутников системы связи Starlink из грузового отсека.

