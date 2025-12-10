Крыша трёхэтажного таунхауса вспыхнула на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы пожарные ликвидируют возгорание кровли трёхэтажного блочного жилого дома. Инцидент произошёл в проезде Досфлота. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
Спасательные подразделения эвакуировали семь человек из соседних с очагом возгорания помещений.
«Проводятся работы по тушению пожара», — уточнили в ведомстве.
Ранее суд вынес приговор жительнице Подольска, чьи дети погибли в пожаре из-за оставленной без присмотра зажигалки. Женщину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла в сентябре. По данным следствия, мать заперла детей (двух и четырёх лет) в квартире и ушла. Пока её не было, произошло возгорание — предположительно, из-за того, что малыши играли с оставленной зажигалкой. В результате дети погибли.
