Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН.

Уточняется, что подземный толчок был зарегистрирован 9 декабря в 19:43 UTC в акватории Тихого океана. Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров. Координаты эпицентра определены в районе 50.5178° северной широты и 160.0574° восточной долготы.

Ранее у берегов Камчатки было зафиксировано семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 7,0. Один из толчков ощущался в населённых пунктах региона. Спасатели также настоятельно рекомендовали жителям и гостям Камчатского края воздержаться от посещения вулканов, напоминая о потенциальной опасности.