Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 23:56

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Обложка © Unsplash / SnapSaga

Обложка © Unsplash / SnapSaga

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН.

Уточняется, что подземный толчок был зарегистрирован 9 декабря в 19:43 UTC в акватории Тихого океана. Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров. Координаты эпицентра определены в районе 50.5178° северной широты и 160.0574° восточной долготы.

Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 30
Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 30

Ранее у берегов Камчатки было зафиксировано семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 7,0. Один из толчков ощущался в населённых пунктах региона. Спасатели также настоятельно рекомендовали жителям и гостям Камчатского края воздержаться от посещения вулканов, напоминая о потенциальной опасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar