Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 30

В результате мощного землетрясения на севере Японии пострадали по меньшей мере тридцать человек. Как сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, травмы носят разный характер тяжести.

Политик отметила, что на текущий момент данные о погибших или пропавших без вести отсутствуют.

«Мы хотели бы, чтобы люди продолжили свою обычную повседневную жизнь, но были готовы к немедленной эвакуации в случае повторных сильных толчков», — заявила Такаити, подчеркнув, что такая бдительность будет необходима в течение всей предстоящей недели.

Сейсмическое событие было зафиксировано к востоку от префектуры Аомори. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине около 50 километров. Специалисты уточняли силу толчков: первоначальное значение в 7,2 балла было скорректировано до 7,6. После землетрясения для восточного и северо-восточного побережья объявлялась угроза цунами с прогнозируемой высотой волн до трёх метров.