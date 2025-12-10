В Судане разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, экипаж погиб

Суданский военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение при попытке приземлиться на авиабазу «Осман Дигна» в Порт-Судане на востоке страны. Об этом сообщает AFP со ссылкой на двух военных источников.

Как сообщает агентство, самолёт разбился из-за «технической неисправности» на финальном этапе захода на посадку. По словам собеседников, все члены экипажа погибли. Армия Судана не уточняет, сколько людей находилось на борту, официальные сведения пока не публиковались.

Напомним, на данный момент Судан охвачен масштабным кризисом, с апреля 2023 года армия и военизированные «Силы быстрой поддержки» (RSF) ведут ожесточённую борьбу за власть, в результате которой погибли десятки тысяч человек и почти 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В конце октября боевики из группировки RSF захватили родильный дом и устроили там массовую расправу, убив всех находившихся внутри – врачей и пациентов. Число жертв превысило 460 человек.